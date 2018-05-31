Киевский суд арестовал на два месяца организатора «убийства» Бабченко

Суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко.

Соответствующее решение принял суд в четверг, передает «Громадське».

«Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому... меру пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в решении.

Возможность внесения залога решение суда не предусматривает. В течение 5 суток постановление можно будет обжаловать.

Как сообщалось, подозреваемый в организации убийства журналиста Борис Герман является директором украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" (ООО "УНСП "Шмайсер"). Он подозревается по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК (организация приготовления к теракту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что могло бы повлечь гибель человека).

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. СБУ задержала организатора покушения на Бабченко, завербованного российскими спецслужбами.

Отметим, задержанный организатор покушения на Бабченко Борис Герман заявил в суде, что работал на украинскую контрразведку.