В делах по убийству Окуевой и Шеремета продвижения нет, - Луценко

В следствии по делам об убийствах добровольца АТО Амины Окуевой и журналиста Павла Шеремета нет видимых результатов.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала 1+1.

По его словам, «следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий», которые сейчас прорабатываются.

В свою очередь Луценко отметил, что по делу полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша и в деле о покушении на народного депутата Антона Геращенко следствие завершено.

Также он сказал, что обвиняемые в убийстве пророссийского журналиста Олеся Бузины уже «находятся в суде».

Досудебное расследование в деле о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука и нескольких заказных убийств уже не в Киеве продолжается.

В свою очередь, Геращенко сообщил, что Подольский районный суд Киева 31 мая начал рассматривать неудавшуюся попытку покушения на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. Артур Денисултанов-Курмакаев (Александр Дакар) предстал перед судом.

Инкриминируемая ему статья предусматривает возможность пожизненного лишения свободы. Он потребовал рассматривать его дело судом присяжных и суд его ходатайство удовлетворил.

Напомним, вечером 30 октября 2017 года автомобиль с супругами-добровольцами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым обстреляли из автоматического оружия в районе железнодорожного переезда возле Глевахи Киевской области. В результате покушения Окуева погибла, а Осмаев получил пулевое ранение в ногу.

Как известно, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. Машина принадлежала руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, однако ее самой в авто не было. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.