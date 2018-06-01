Компания ПАЕК покупает николаевский «Экотранс»: маслопрессовый завод обещают модернизировать

ООО «Совместное предприятие «Південна Аграрно-Експортна Компанія» (ПАЕК) покупает маслопрессовый завод «Экотранс», что позволяет группе компаний получить более 50 процентов голосов в высшем органе управления общества.

Об этом говорится в решении Антимонопольного комитета Украины.

Информацию о покупке завода подтвердил генеральный директор группы компаний ПАЕК Юрий Кормышкин.

– Да, АМПУ предоставил нам все соответствующие разрешения. Переговоры о покупке компанией «ПАЕК» доли в уставном капитале предприятия ООО «Экотранс» велись довольно долго. Мы подключили квалифицированных специалистов и вместе проанализировали все возможные риски. И в первую очередь планируем модернизировать основные фонды предприятия «Экотранс», чтобы в дальнейшем его работа не приносила дискомфорт жителям Намыва и Лесков. «ПАЕК» социально ориентированная компания и имеет репутацию добросовестного налогоплательщика. Поэтому восстановив работу предприятия в полностью обновлённом формате, мы не только пополним бюджет региона, а и создадим новые рабочие места для николаевцев, - заявил генеральный директор ООО СП «ПАЕК» Юрий Кормышкин.

Напомним, что ранее завод «Экотранс» вызывал много нареканий жителей Заводского района Николаева. Позже хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск прокурора Заводского района Николаева о взыскании с ООО «Экотранс» вреда, причиненного окружающей среде.

При проверке специалисты экологической инспекции ООО «Экотранс» установили, что предприятие осуществляет эксплуатацию паровых котлов без разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Согласно расчетам экспертов размер ущерба составил 369 тысяч гривен, которые прокуратура Николаева заставила предприятие уплатить в бюджет.