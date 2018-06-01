В Николаеве вандалы разобрали остановочный комплекс на металл

В ночь на пятницу, 1 июня, в Николаеве неизвестные разобрали недавно отремонтированную остановку по улице Казарского на металл.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Николаевского городского совета от фракции «Блок Петра Порошенко» Евгений Рымарь.

«Самое смешное, что в этот момент проезжали сотрудники полиции, остановились, пообщались с грабителями, даже не подозревая, что у тех всего в метре от патрульных, в кустах спрятаны снятые брусья и листы металла. Второе самое интересное, что все это снималось на камеры видеонаблюдения», - сообщил Рымарь.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции и готовится официальный запрос на выемку видеозаписи.

Также Рымарь добавил, что «дает время до вечера прийти с явкой с повинной для смягчения наказания».

Ранее сообщалось, что в Николаеве неизвестные разбили остановочный комплекс.