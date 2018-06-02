Дело начальника отдела за оборотом оружия передали в Николаев – суд отказался утверждать сделку обвиняемого с прокурором

Относительно уже бывшего начальника отдела по обороту оружия в сфере разрешительной системы ГУНП в Николаевской области Виталия Данича закончили досудебное расследование и прокуратура передала обвинительный акт вместе со сделкой о признании виновности в Центральный райсуд Николаева.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева.

Как известно, сотрудники ДВБ Нацполиции задержали начальника разрешительной системы областной полиции в Николаеве в сентябре 2017 года. Задержание происходило в служебном кабинете после получения 10,5 тысяч гривен неправомерной выгоды. Тогда сообщалось, что офицер полиции требовал от подчиненных выставлять «прейскурант» для граждан, которые хотят оформить разрешительные документы на оружие или продлить срок действующих.

Отметим, что изначально уголовное производство квалифицировали по части 3 статьи 368 Уголовного кодеска Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») и на этапе досудебного расследования производство рассматривалось в Печерском районном суде Киева.

В Центральный райсуд Николаева обвинительный акт относительно экс-начальника разрешительной системы поступил с квалификацией по части 2 статьи 369-2 УК Украины («Злоупотребление влиянием»), что предусматривает более мягкое наказание.

При этом судья Владимир Алейников отказался утверждать составленный договор виновности между прокурором и обвиняемым, который поступил вместе с обвинительным актом. Таким образом, судья вернул уголовное производство прокурору для продолжения досудебного расследования.