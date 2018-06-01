Задержанный пропагандист Вышинский отказался от украинского гражданства и попросил помощи у Путина

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой.

Об этом сообщает «Громадське» из Апелляционного суда в Херсоне.

«Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятия мер относительно моего освобождения», - заявил Вышинский.

При этом ТАСС пишет, что Вышинский сожалеет о выходе из украинского гражданства.

«Я всегда гордо показывал паспорт Украины, но у меня нет другого выхода», - цитирует его агентство.

Кроме того, говорится в сообщении, Вышинский попросил передать это свое заявление в Администрацию украинского президента.

Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе «РИА Новости-Украина».

Позже стало известно, что руководителю «РИА Новости-Украина» было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.