В Южноукраинске бывший продавец через компьютерную программу похитил у магазина 200 тысяч гривен

В Южноукраинске 28-летний мужчина обвиняется в том, что благодаря компьютерной программе он за четыре года похитил 200 тысяч гривен у магазина, где раньше работал.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Мужчина работал в одном из магазинов продавцом-консультантом, где отвечал за пополнение счетов мобильных телефонов с помощью программных комплексов – платежных систем и был осведомлен в алгоритме работы программ, знал логины и пароли доступа к учетным записям.

«После своего увольнения он установил на компьютер магазина настройки программы, направленные на получение удаленного доступа к компьютерной технике, что дало ему возможность осуществлять любые действия на компьютере. Реализуя свой преступный умысел, в период с 2014 по 2018 год из указанной системной базы он перечислил почти 200 тысяч гривен на различные номера мобильных операторов. В дальнейшем с мобильных счетов с помощью различных платежных систем он перечислил большую часть денег на собственную банковскую карточку», - сообщили в прокуратуре.

Всего установили 213 эпизодов преступной деятельности, его обвиняют в краже и несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров. За совершенные преступления ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве будут судить продавщицу из магазина металлопластиковых окон, обвиняемую в 12 фактах мошенничества.