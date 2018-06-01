НАБУ показало, в каком состоянии мэрия Одессы купила здание завода «Краян» за 185 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро Украины рассказало хронологию в деле завладения средствами местного бюджета Одессы мэром Геннадием Трухановым и чиновниками во время приобретения здания завода «Краян» в 2016 году.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как отметили в Бюро, здание на тот момент было непригодно к эксплуатации. Однако, во время сессии горсовета после слов мэра и его заместителя оно превратилась в полностью отремонтированное и подключенное к городской инфраструктуре помещение, требующее лишь косметического ремонта.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Одессы Труханова, подозреваемого в хищении 90 миллионов гривен.

Ранее Апелляционный суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы.

Как известно, киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил его на поруки нардепа от БПП. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян».