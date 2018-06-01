На Луганщине полиция задержала группу людей, которые украли 137 метров железнодорожного полотна

Полиция Луганской области задержала восьмерых мужчин - жителей Донецкой области, которые демонтировали железнодорожные пути.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Накануне правоохранителям поступила информация о намерениях группы жителей Донецкой области разобрать и сдать на металлолом временно действующую железнодорожную колею «Попасная-Деконская», расположенною на линии разграничения и находящуюся на балансе госпредприятия «Донецкая железная дорога».

«В районе 74 км указанной колеи оперативники внутренней безопасности Нацполиции «на горячем» поймали 8 человек, все они жители Дружковки, в возрасте от 31 до 43 лет. При помощи газовых резаков злоумышленники демонтировали рельсы длиной по 11 м каждая, а затем грузили их на автомобиль «УРАЛ». Успели вырезать и загрузить 137 м железнодорожного полотна и детали верхнего строения пути», - говорится в сообщении.

По подсчетам железнодорожников своими действиями воры нанесли почти 327 тыс. гривен ущерба.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. В ближайшее время им будет объявлено подозрение по ч.3 ст.185 (кража). Полицейские изъяли у них два экскаватора, «УРАЛ» с прицепом, автомобиль «ВАЗ» и два газовых резака.

Напомним, ранее сообщалось, что воры и вандалы за три года нанесли «Укрзалізниці» убытков на 130 миллиона гривен.