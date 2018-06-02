На Николаевщине женщина украла у подруги паспорт и отправилась оформлять кредит на ₴3 тысячи – суд отправил ее в тюрьму

В Николаеве суд наказал 3 годами и 7 месяцами лишения свободы ранее судимую женщину, которая украла паспорт своей подруги и попыталась при помощи ворованного документа получить кредит.

Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Николаева.

35-летняя женщина украла паспорт и карточку налогоплательщика подруги 30 января, когда была у нее в гостях в селе Петровское Витовского района.

На следующий день мошенница направилась с документами подруги в банк и попыталась по паспорту с карточкой налогоплательщика оформить банковскую карту с кредитным лимитом в 3 тысячи гривен. При этом в банке обратили внимание, что фото в паспорте отличается от присутствующего в финучреждении клиента, и задержали женщину.

В итоге судья Дмитрий Захарченко признал обвиняемую Я. Виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 357 («Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение»), части 3 статьи 15 («Покушение на преступление») и части 2 статьи 190 («Мошенничестве») и назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы.

При этом у подсудимой есть еще не отбытое наказание по приговору Жовтневого районного суда Николаевской области от 25 января, поэтому суд окончательно определил женщине наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы.

Напомним, в Николаеве 15-летняя девушка заявила в полицию, что ее обокрал «гражданский муж».