Полиция задержала николаевца, который нанес смертельные травмы мужчине

В селе Сливино мужчина избил до смерти 56-летнего местного жителя, который к нему цеплялся в магазине.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Преступление случилось вечером 30 мая. У прилавка мужчина начал цепляться к незнакомцу. Далее решать конфликт они вышли на улицу, где злоумышленник несколько раз ударил цеплявшегося к нему мужчину по голове и скрылся. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В течение суток сотрудники Николаевского отделения полиции установили личность злоумышленника и место его пребывания. Им оказался 44-летний житель Николаева. Сейчас ему сообщили о подозрении – мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, что ранее в Николаеве суд признал, что пенсионер в состоянии аффекта забил топором сына.