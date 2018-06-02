В Кривом Роге неизвестные похитили и застрелили человека, - СМИ

В пятницу, 1 июня, в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестные выбросили мужчину из автомобиля во время движения.

Об этом сообщает «Первый Криворожский»

Очевидцы случившегося рассказали, что между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили парня и погрузили в «Mercedes Benz Sprinter».

В автомобиле прозвучало два выстрела, после которых, по словам очевидцев, из авто на ходу выбросили человека.

С места происшествия мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации источников, он скончался в больнице.

Официальных заявлений полиции по факту инцидента в настоящее время нет.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала банду, которая похитила бизнесмена и требовала выкуп в 50 тысяч долларов.