Суд облегчил меру пресечения участковому, который собирал «дань» с проката детских электромобилей в центре Николаева – ему вернули залог в 150 тысяч

Суд облегчил меру пресечения участковому, которого задержали во время получения денег за «крышевание» незаконного проката детских электромобилей в центре Николаева – вместо ареста с залогом в 150 тысяч гривен ему назначили личное обязательство.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева.

Как известно, старшего лейтенанта полиции задержали на улице Набережной во время получения взятки в 2 тысячи гривен. Также у него обнаружили незарегистрированный пистолет. Согласно материалам следствия, участковый примерно за месяц до задержания получал еще тысячу гривен и требовал такую сумму ежемесячно.

Суд пришел к мнению, что основной свидетель в этом уголовном производстве уже допрошен, поэтому риск влияния на него со стороны обвиняемого исчез. Кроме того, сейчас обвиняемый работает в органах Нацполиции, но никаких действий по влиянию на свидетелей также не совершил. Еще суд отметил его крепкие социальные связи с семьей.

В итоге судья Владимир Алейников принял решение изменить избранную в отношении обвиняемого в незаконном хранении оружия и получении неправомерной выгоды меру пресечения на личное обязательство, а также постановил вернуть ему залог в сумме 150 тысяч гривен.

Напомним, в Николаеве задержали офицер полиции, который организовал кражу из жилья своей родственницы. Позже его отпустили под домашний арест.