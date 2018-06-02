«Месячный доход составлял ₴100 тысяч»: На Житомирщине СБУ задержала сотрудников Госэкоинспекции за систематические взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями полиции поймали на взятке четырех должностных лиц одного из отделов Государственной экологической инспекции Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Злоумышленников задержали в квартире начальника отдела, где подчиненные должны были передать часть полученной ими взятки в 30 тысяч гривен.

Под руководством начальника отдела Госэкоинспекции трое инспекторов регулярно требовали деньги у предпринимателей. Среди последних - представители предприятий-экспортеров лесоматериалов и продукции камнедобывающей отрасли. Зато обещали беспрепятственное прохождение экологического и радиологического контроля при таможенном оформлении товаров.

Среднемесячный доход инспекторов составил более 100 000 гривен. По части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Закарпатье СБУ задержала за систематическое взяточничество начальника отдела поста таможни.