На Киевщине мужчина зарезал прохожего за то, что он зацепил плечом его девушку

Мужчина зарезал прохожего ножом за то, что он зацепил его девушку плечом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

Трагедия произошла в Боярке Киевской области. Известно, что компания молодых людей гуляла по улицам города, когда неизвестный парень не «разминулся» с ними. Один из парней выхватил нож и ударил его в грудь.

Прохожему был нанесен смертельный удар ножом в область сердца за то, что тот, проходя мимо, задел его девушку плечом. После этого группа людей скрылась.

Свидетели происшествия вызвали полицию и скорую помощь, но врачи так и не смогли спасти жизнь 25-летнему жителю Вишневого. Он умер от полученной травмы в карете скорой помощи. Злоумышленника задержали в одном из помещений Боярки. При этом, мужчина пытался сопротивляться и убежать через окно.

Нападавшим оказался 30-летний местный житель, который уже отбывал наказание за хранение наркотических веществ и кражу. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве мужчину ранили ножом в голову за то, что тот сделал замечание в маршрутке. Также в Киеве мужчину, сделавшего замечание в «маршрутке», зарезали на остановке.