В Киеве чиновники ГСЧС погорели на взятках от коллег, с которых требовали руль от старого «Москвича» и разницу от списания пожарного «ЗИЛа»

Чиновники столичного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций получили от своих коллег взятку в виде разницы списанного «ЗИЛа» и его рыночной стоимости, а также руля с «Москвича».

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

1 июня прокуроры Департамента процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата совместно со следователями ГСУ СБУ и сотрудниками управления «К» СБУ разоблачили и задержали начальника управления по работе с персоналом ГУ ГСЧС Украины в Киеве, а также начальника управления ресурсного обеспечения ГУ ГСЧС в Киеве.

Они требовали и получили от заместителя начальника управления - начальника отдела гражданской защиты Деснянского РУ ГУ ДСНС в Киеве взятку в виде разницы в стоимости между списанным с баланса ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве автомобиля марки ЗИЛ, реализованного по цене металлолома и рыночной стоимостью указанного автомобиля, а именно 125 тысяч гривен.

Кроме того, в ходе расследования уголовного производства также задокументирован факт вымогательства и получения начальником управления персонала ГУ ГСЧС Украины в Киеве от заместителя начальника управления - начальника отдела гражданской защиты Деснянского РУ ГУ ГСЧС в Киеве взятки в виде оригинального рулевого руля до раритетного автомобиля «Москвич 407», который стоит 6 тысяч гривен, за беспрепятственное увольнении из органов гражданской защиты.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, должностным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 3 стать 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.