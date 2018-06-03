«Киллер скрывался пять лет»: в Москве спецслужбы задержали убийцу «вора в законе» Деда Хасана

В России спецслужбы задержали киллера, который в 2013 году застрелил криминального авторитета Деда Хасана.

Об этом сообщает Mash.

Задержание произошло в Москве сотрудниками ФСБ.

«Да, убийца Аслана Усояна пойман и теперь передан в руки полиции. За очень долгое время - это первый случай задержания исполнителя столько громкого убийства», - сказано в сообщении.

Напомним, что в январе 2013 года дед Хасан был убит выстрелом из снайперской винтовки возле ресторана в центре Москвы. Преступник стрелял из дома напротив и успел уйти до появления полиции. Преступник скрывался более пяти лет.

Отметим, что убийца Деда Хасана - уроженец Азербайджана Талыбханды Гаджибаба Тахир оглы. Все последнее время Талыбханды жил на северо-западе Москвы, а для связи пользовался сим-картами казахских операторов.