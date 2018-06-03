«Холмс дрался с четырьмя нападавшими на углу Бейкер-стрит», – Камбербэтч в центре Лондона заступился за курьера

Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса Британский актер Бенедикт Камбербэтч спас курьера от хулиганов недалеко от Бейкер-стрит в центре Лондона.

Об этом сообщает «The Sun».

Инцидент произошел неподалеку от лондонской улицы Бейкер-стрит, где по сюжету книги и сериала живет персонаж Шерлок Холмс, которого сыграл Камбербэтч.

Водитель такси рассказал изданию, что актер увидел драку из окна машины. Хулиганы окружили велосипедиста и ударили его бутылкой по голове. Тогда артист выскочил из машины и побежал на помощь раненому. После этого нападавшие попытались ударить актера, но водитель такси выбежал из машины и тоже вмешался в драку.

По словам таксиста, только тогда он узнал артиста.

«Это все показалось нереальным. Шерлок Холмс дрался с четырьмя нападавшими на углу Бейкер-стрит. Он выглядел так, будто точно знал, что ему надо делать, и был очень храбрым», – рассказал водитель.

Хулиганы узнали актера и сбежали, сам он не пострадал. Полиция Лондона продолжает искать нападавших.