Вышел в магазин за солью: В Корабельном районе Николаева полиция задержала мужчину с тремя гранатами

В воскресение, 3 июня, в Корабельном районе Николаева сотрудники полиции задержали мужчину с тремя гранатами «РГД-5», с которыми он пришел в магазин.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Информация о том, что в одном из магазинов, расположенном по улица Знаменская в Корабельном районе, у неизвестного мужчины в карманах видны предметы, похожие на гранаты, поступила от местных жителей в Корабельный отдел полиции в 9 утра.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели, которые оцепили район возможной опасности.

«Как оказалось, 57-летний местный житель действительно имел при себе три гранаты РГД-5. Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. От дачи каких-либо объяснений мужчина отказывается. Опасные предметы были изъяты и направлены на экспертное исследование», – говорится в сообщении.

Следователями Корабельного отдела полиции ГУНП в Николаевской начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

«Сейчас назначено проведение соответствующих экспертиз, ожидаются выводы специалистов, по результатам которых будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности. Следственные действия продолжаются», – добавили в полиции.

Напомним, ранее житель Николаевщины показал полиции тайник, где хранил патроны и гранаты.