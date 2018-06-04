«Очень бережно, ничего не поломав»: На выходных ночью в Корабельном районе Николаева обокрали два автомобиля

В ночь на воскресенье, со 2 на 3 июня, во дворе многоэтажки по улице Айвазовского, 7 в Корабельном районе Николаева воры обокрали два автомобиля «ВАЗ».

Об этом сообщает издание «Корабелов.Инфо» со ссылкой на одного из пострадавших владельцев авто.

- Через стекло украли аккумуляторы и аудиосистему. Воры очень бережно открутили всё, не поломав и не выдернув замки, они оказались крепкие, – рассказал мужчина.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Как отметили правоохранители, отпечатков пальцев злоумышленников на обворованных автомобилях нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве автовора отпустили по амнистии, и он снова продолжил преступления.