«Полный провал грандиозной операции»: ФСБ пыталась похитить из Украины своего полковника

Из Украины пытались похитить бывшего полковника ФСБ России, который считается личным врагом Владимира Путина. Глава мощного антитеррористического подразделения на юге РФ бежал в Украину в 2014 году из-за конфликта с руководством карательной системы.

Об этом сообщает ТСН.

Он вызвал настоящий международный скандал, когда в немецком фильме «Холодная война Путина» рассказал о тайных террористических операциях ФСБ в Европе. Вероятно, лента стала для него приговором. Бывшие работодатели решили похитить ренегата для показательного суда.

Отвечая на вопрос корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко о цели российских спецслужб, полковник заявил, что доставка в РФ носит «сакральный характер», ведь «никто не может уйти из структуры».

- Другого варианта, чем мое уничтожение не было, — уверен он.

Доставить беглеца в Россию поручили украинскому гастарбайтеру. Евгений Эпенер получил аванс и выехал из Воронежа в Украину. У него была исчерпывающая информация о новой личности полковника-диссидента.

Банда наемников привезла полковника-беглеца на Харьковщину, где разместила в конспиративном доме. Евгений прислал фотоотчет куратору. В это время главный заказчик ждет по ту сторону российской границы. Условия такие: Евгений присылает фото, затем пересекает границу, и забирает деньги вместе с инструкциями – что дальше делать с жертвой.

Как стало известно "Преступности.НЕТ" речь идёт о полковнике ФСБ Пётре Самарском

На фото слева — подполковник Петр Самарский

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. СБУ задержала организатора покушения на Бабченко, завербованного российскими спецслужбами.

Отметим, задержанный организатор покушения на Бабченко Борис Герман заявил в суде, что работал на украинскую контрразведку.