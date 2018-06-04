В Николаеве вновь разгорелся давнишний конфликт между бизнесменами за недвижимость, который ранее закончился убийством предпринимателя

В Николаеве снова разгорелся конфликт из-за недвижимости по адресу улице Маршала Василевского 40/1 – бизнесмен Олег Жуковский занял помещения и, несмотря на решения суда, не пускает на территорию владельца в лице фирмы «Петровна», принадлежащей Антонине Абшилаве.

Об этом идет речь в письме частного исполнителя исполнительного округа Николаевской области Дмитрия Куличенко, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Как известно, еще в 2010 году возле этих помещений расстреляли известного николаевского предпринимателя Георгия Абшилаву и его водителя. Тогда за убийство суд наказал Жуковского двумя годами лишения свободы.

Исполнитель Дмитрия Куличенко отмечает, что Хозяйственный суд Николаевской области еще 30 августа 2010 года постановил своим решением, чтобы ФЛП Олег Жуковский передал помещения законному владельцу ­– ООО «Петровна». Это решение суда неоднократно находилось на исполнении в Ленинском (Ингульском) отделе государственной исполнительной службы Николаева, но несколько раз закрывалось из-за препятствий.

«В интересах должника Жуковского О.А. постоянно действуют Жуковский Евгений Олегович (сын должника) и Когин Андрей Валерьевич, которые закрывают и блокируют въездные ворота на территорию, где размещены нежилой объект по адресу г. Николаев, ул. М. Василевского, 40/1, и препятствуют частному исполнителю попасть на территорию. Таким образом, Жуковский Е.О. и Когин А.В. сопротивляются частному исполнителю при принудительном исполнении решения суда и умышленно препятствуют исполнению решения суда, вступившего в законную силу и создают искусственные условия для невыполнения решения суда», – подчеркнул Куличенко, отмечая, что имущественные права ООО «Петровна» подтверждаются Государственным реестром прав на недвижимое имущество, а также подтверждены судом в 2009 году.

Также Куличенко отмечает, что информировал Жуковского о принудительном выполнении суда, но последний игнорировал эту информацию.

В результате таких действий представитель ООО «Петровна» был вынужден обратится в полиции и там зарегистрировали уголовное производство. «Преступности.НЕТ» в ГУНП в Николаевской области подтвердили информацию об открытии уголовного производства по части 3 статьи 382 («Неисполнение судебного решения») Уголовного кодекса Украины.