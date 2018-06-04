В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание ритуального бюро

В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в бюро ритуальных услуг возле Байкового кладбища.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Отмечается, что сегодня в 4:15 утра в полицию поступило сообщение от охранника ритуального заведения, который сообщил, что на улице Волжской он услышал звук, похожий на взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники и кинологи.

Правоохранители оцепили территорию и обезвредили боеприпас, который не взорвался и застрял в стене ритуального бюро.

В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертизу.

Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. За совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные из гранатомета обстреляли здание «Киевгорстроя».