«Детектор лжи» подтвердил, что Надежда Савченко готовила госпереворот, - СБУ

Проверка на полиграфе подтвердила, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко готовила теракты в правительственном квартале Киева и в здании Верховной Рады.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

СБУ заявила, что по результатам проведенного исследования комиссией экспертов предоставлены категоричные выводы о наличии у Савченко положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что она обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя.

Экспертиза показала, что Савченко участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего подыскивала и перевозила оружие, а планы по насильственному свержению конституционного строя и захвата государственной власти обсуждала с главой организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и руководством «ДНР».

В частности, Савченко обсуждала с сообщниками планы убийства руководства страны, в том числе лично распределяла роли в покушениях.

Кроме того, ею был разработан четкий план убийства руководства страны, она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения.

Вместе с тем эксперты не обнаружили положительных психофизиологических реакций на вопросы, поставленные стороной защиты, о том, хотела ли Савченко изменить власть в Украине конституционным способом, считает ли она деятельность Президента, народных депутатов, премьер-министра, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, членов Кабинета Министров, руководителей политических партий преступной.

Также отмечается, что в связи с сознательным противодействием Савченко проведению судебной психологической экспертизы с использованием полиграфа комиссия экспертов не смогла задать депутату все вопросы, а проведение экспертизы было прекращено.

Экспертизу проводили сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Напомним, Надежду Савченко обвнили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко. 22 марта 291 народный депутат подержал представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Также поддержали и второе представление о задержании 277 голосами. 268 нардепов поддержали представление ГПУ об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой был с арсеналом вооружения был задержан руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале и подготовке покушений на высших должностных лиц государства.