В Вознесенске отдали под суд заключенного, который напал на тюремщика

В Вознесенский горрайонный суд Николаевской области поступило уголовное производство по обвинению заключенного Р, который напал на тюремщика.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Причиной нападения стало то, что тюремщик отобрал у заключенного мобильный телефон, который запрещено хранить осужданным.

«Гражданин Р, отбывая наказание в виде лишения свободы в Вознесенской исправительной колонии, 23 апреля около 15:30 совершил нападение с целью возвращения мобильного телефона, на представителя администрации учреждения –капитана внутренней службы Л», - сообщили в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вознесенской исправительной колонии 32 тюремщика привлекли к дисциплинарной ответственности.