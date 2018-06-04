Полиция нашла у 17-летнего николаевца 300 граммов амфетамина – его подозревают в организации наркобизнеса

В Николаеве у 17-летнего парня 3 июня полиция изъяла 300 граммов амфетамина стоимостью 150 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

У подозреваемого провели обыск в его квартире, кроме наркотиков изъяли прекурсоры.

«Николаевец организовал и привлек к преступному бизнесу так называемых «закладчиков». Продавал наркотики он в особо крупных размерах с помощью мессенджера. В сообщениях указывал название психотропного вещества и цены. После уплаты за товар, по требованию организатора, «закладчики» оставляли заказ в разных местах хранения на территории Николаева и Николаевской области, а также в других городах страны, о чем потом подросток сообщал клиентам. Деньги за амфетамин злоумышленник получал на специально открытый для этих целей банковский счет. Стоимость одной дозы составляла от 350 до 500 гривен», - отмечено в сообщении.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ» Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование, в ходе которого полицейские будут устанавливать всех причастных к распространению амфетамина.

Напомним, что ранее в Южноукраинске задержали группировку наркоторговцев, в которую входил экс-полицейский.