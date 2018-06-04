СМИ опубликовали аудиозапись, на которой мэр Южноукраинска обматерил депутата Григоряна

Южноукраинское издание «Барометр» опубликовало аудиозапись разговора городского головы Южноукраинска Виктора Пароконного, который оскорбляет депутата местного горсовета Эрика Григоряна.

Издание пишет, что накануне голосования об отставке Пароконного опубликованный разговор лишь подтверждает наличие между ним и Эриком Григоряном договоренностей. Вынужденный союз со скандальным депутатом даёт возможность градоначальнику получить необходимые голоса «против» его отставки во время тайного голосования.

Вместе с тем, по утверждению Пароконного, депутат Григорян пообещал защищать его, однако градоначальнику не по душе такой компаньон. На минувшей неделе Эрик Григорян публично заявил, что не будет голосовать за отставку Виктора Пароконного.

Не подбирая выражений, Пароконный нелицеприятно высказывается о Григоряне, угрожая расправиться с ним и заклеймить его близких родственников, если тот нарушит свои обязательства.

- Вот-вот Виктор Килилявич, Виктор Килилявич (мэр кривляет Григоряна) вы хороший, я рядом с вами… этот армян бл**ь, хитровы**аный бл**ь. Тоже лишний голос получил, так бы в лучшем случае три-два было бы бл**ь, на четыре натянул… Виктор Килилявич, Виктор Килилявич я буду вас защищать, как ё**у и голова отлетит бл**ь! Если он проштрафится – клеймить всю его семью бл**ь, родителей бл**ь, близких родственников, всех бл**ь на клеймо… О, бл**ь ребята, - говорит Пароконный.

Издание отмечает, что Виктор Пароконный неоднократно оскорблял Эрика Григоряна. Так, по утверждению депутата Анатолия Толкача, на заседании фракции «Еднисть» городской голова называл Григоряна «тупорылой обезьяной», а депутатов своей фракции «баранами». Как ранее сообщалось, Виктор Пароконный и Эрик Григорян достигли договорённости, согласно которой градоначальник обязался всячески поддерживать скандального депутата в продвижении его кандидатуры на грядущих выборах в Верховную Раду. После коррупционного скандала с аудиозаписями, фигурантом которых стал депутат «Едности» Виктор Бабич, Григорян стал на его сторону и предложил свою поддержку Пароконному в обмен на преференции.

Напомним, 7 июня в Южноукраинске состоится сессия горсовета, на которой рассмотрят вопрос об отставке мэра города Виктора Пароконного.