В Киеве двое пьяных мужчин громили припаркованные автомобили и пытались избить патрульных

Двое пьяных мужчин крушили чужие припаркованные автомобили и набросились с кулаками на сотрудников полиции. Инцидент приключился в ночь на 4 июня в Киеве.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Уточняется, что в Подольском районе на ул. Кирилловской нетрезвые дебоширы продемонстрировали технику «пьяного кунг-фу» на полицейских.

«Биба и Боба» набросились на патрульных полицейских с кулаками. Компания из двух мужчин немного перебрала с алкоголем и начала трощить припаркованные во дворе автомобили. Как только к нетрезвым дебоширам приблизилась полиция, мужчины решили показать свои умения «пьяного кунг-фу» на правоохранителях», - рассказали подробности в издании.

Правоохранители дали отпор нарушителям, но в ходе драки один из полисменов получил рваную рану руки.

Напомним, в Кропивницком мужчина избил свою жену, после чего напал на полицейских с кирпичом и ломом.