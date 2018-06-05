В Николаеве отдали под суд обвиняемого в организации наркоторговли и выпустили из СИЗО под домашний арест

В Николаеве в суд принял обвинительный акт относительно задержанного за организацию наркоторговли мужчины и облегчил ему меру пресечения – вместо содержания под стражей в СИЗО обвиняемого отпустили под домашний арест.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Заводского районного суда Николаева.

Как известно, 15 февраля в Баштанке полиция задержала 40-летнего организатора торговли каннабисом и его 54-летнего пособника. Во время обысков, изъяли наркотики, розничная цена которых по ценам «черного рынка» составляет около 1 миллиона гривен. Также изъяли полученные от наркоторговли деньги, две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы, гранату РГД-5, пластид. Каннабис поставлялся в Николаев для торговли через «закладки».

Полиция работала над раскрытием деятельности наркоторговцев в течение года. В январе текущего года состоялся первый этап спецоперации по их задержанию. Тогда в Николаеве задержали четырех подозреваемых в возрасте от 23 до 26 лет, их поместили под стражу с возможностью выйти под залог суммой от 1 до 5 миллионов гривен. Затем полиция взялась за наркоторговцев в Баштанке.

Обвинительный акт и материалы уголовного производства направили к рассмотрению в Заводский райсуд Николаева из-за того, что в Баштанском райсуде нет достаточного количества судей для рассмотрения производства судейской коллегией.

Заводский райсуд Николаева принял обвинительный акт по части 2,3 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Одновременно, прокурор просил суд продлить обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Он отмечал, что мужчина не имеет постоянного места работы и законного источника дохода, устойчивых социальных связей. Также по мнению гособвинителя, обвиняемый может скрываться от суда, незаконно влиять на свидетелей, совершить новое преступление. Также он знает участника оперативной закупки наркотиков и его автомобиль, поэтому может влиять на участника оперативных закупок.

Адвокаты и сам обвиняемый просили суд избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

Коллегия судей в составе Сергея Щербины, Жанны Павловой и Дмитрия Никитина посчитали, что прокурор не доказал возможность избежать рисков и при более мягкой мере пресечения, а также учел, что обвиняемый имеет трех малолетних детей и мать-пенсионерку. Таким образом, суд пришел к выводу, что для обвиняемого достаточно применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что по информации «Преступности.НЕТ», 40-летним задержанным за организацию наркоторговли в Баштанке является Руслан Котов, который проходит как взяткодатель в деле Железного и Олефира.

Павел Олефир – экс-старший уполномоченный угрозыска Баштанского РОВД, сын скандального экс-главы Ленинского райсуда Николая Олефира. Как известно, в ноябре 2015 года он был задержан в Баштанке с начальником следственного отдела Баштанского РОВД Николаем Железным (заместитель начальника райотдела). Оба милиционера требовали от местного жителя Котова 4 тысячи долларов США за непривлечение его к уголовной ответственности, а именно за закрытие уголовного производства о незаконном посеве наркосодержащих растений.

Через несколько дней подозрение объявили только Николаю Железному – Павла Олефира прокуратура «вывела» в свидетели. После этого Павел Олефир на некоторое время стал полицейским, однако позже был отстранен от должности, так как не пришел на переаттестацию.