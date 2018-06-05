Телефонные мошенники выдали себя за полицейских и прокуроров и обманули трех жительниц Николаева

В Николаеве три женщины стали жертвами телефонным мошенников, которые предлагали заплатить им «выкуп» за преступления, которые якобы совершили их родственники.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Жительнице Центрального района позвонил неизвестный и под предлогом того, что муж якобы совершил ДТП, выманил одну тысячу долларов США и пять тысяч гривен. Женщина узнала, что стала жертвой мошенничества, когда избавилась денег и пообщалась с мужем.

В еще одном случае пенсионерке позвонил сотрудник прокуратуры, который сообщил, что ее сын якобы попал в аварию и, чтобы избежать наказания, нужны деньги. Женщина отдала аферисту 24 тысячи гривен, а потом выяснила, что с сыном все в порядке. При аналогичных обстоятельствах псевдополицейский выманил у жительницы Корабельного района 30 тысяч гривен. Женщина передала деньги лично в руки мошеннику, чтобы ее внука не привлекли к уголовной ответственности за несуществующее ДТП.

«Полиция Николаевщины обращается ко всем гражданам! Если вам звонят неизвестные лица с неизвестных номеров, представляясь вашими родными или сотрудниками полиции, и просят или требуют перечислить деньги, ни в коем случае не делайте этого. Сразу же позвоните родным, убедитесь, что с ними все в порядке. А если они на связь не выходят – звоните на «102», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве снова появились лохотронщики.