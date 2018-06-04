В суд направили обвинительный акт в отношении Богомяткова, который едва не зарезал мастера спорта

Юрий Богомятков В Николаеве прокуратура направила в Центральный районный суд обвинительный акт в отношении 29-летнего неоднократно судимого местного жителя, который нанес множественные ножевые ранения мастеру спорта по пауэрлифтингу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Действия злоумышленника квалифицированы по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, которое является опасным для жизни в момент нанесения»). Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что преступление случилось ночью 11 октября 2017 года возле магазина по улице Архитектора Старова. На 22-летнего мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко напали двое грабителей, ему нанесли 15 ножевых ранений. Одного из подозреваемых задержали, вторым подозреваемым в этом преступлении был Юрий Богомятков, которого объявили в розыск. 9 февраля этого года подозреваемого Богомяткова задержали.

Ранее он уже был дважды судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Он известен как один из убийц дальнобойщика Олега Шевчука – в январе 2013 года группа лиц избила Шевчука возле магазина и дальнобойщик умер от полученных травм. Милиция задержала четверых человек по подозрению в совершении этого преступления, однако прокуратура двоих сразу же отпустила, а Центральный районный суд остальным двум отказался принимать меру пресечения в виде содержания под стражей. В итоге за убийство Шевчука осудили только Богомяткова. Затем осужденный Богомятков подал заявление о пересчете срока его заключения согласно «закону Савченко», из-за чего освободился намного раньше.

А 4 июня, когда суд постановил вернуть Богомяткова в СИЗО, он пытался порезать себе руки и шею в зале суда.