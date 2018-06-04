Второй отвод судье по делу руководителя аппарата Центрального райсуда будут рассматривать в Заводском суде

Руслан Мизюн Апелляционный суд Николаевской области решил, что Заводский районный суд будет рассматривать отвод судье Захарченко в деле руководителя аппарата Центрального райсуда. Ранее этот отвод судье заявил адвокат подозреваемого.

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

«Коллегия судей в составе Гулого, Куценко и Фарионовой решила заявление защитника удовлетворить, передав материалы в другой, наиболее территориально приближенный суд, в котором есть возможность образовать состав суда, а именно, в Заводский районный суд Николаева», - отмечено в сообщении.

Это уже второй отвод судье в этом деле. Ранее сообщалось, что отвод судье, который инициировала прокуратура, будет рассматривать Центральный райсуд.

Как известно, руководителя аппарата Центрального райсуда Руслана Мизюна задержали 19 мая во время передачи тысячи долларов США. Сотрудник суда требовал эту сумму от жительницы Николаева за положительное решение в пользу иска о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу.

Напомним, 21 мая Ленинский районный суд не смог избрать меру пресечения руководителю аппарата Центрального райсуда Руслану Мизюну в связи с тем, что в ходатайстве прокуратуры была допущена ошибка в названии самого суда - вместо Ленинского документ направили в несуществующий «Ингульский» районный суд Николаева. 22 мая суд передал рассмотрение ходатайства об отводе судьи в Апелляционный суд Николаевской области. Добавим, что прокуратура передумала отстранять от должности главу аппарата Центрального райсуда Мизюна.