В Кропивницком ночью неизвестные подорвали вход в банк «Південний»

Ночью 5 июня в Кропивницком на пороге банка «Південний» сработала бомба.

Об этом сообщается на сайте полиции Кировоградской области.

Неизвестное устройство взорвалось около 00:20. В результате был поврежден стеклопакет на входе в банковское отделение и банкомат. Также немного повреждены машины, которые были припаркованы рядом. Люди не пострадали.

Происшествие квалифицировали как хулиганство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса.

Напомним, в мае прошлого года в центре Николаева неизвестные подорвали двери в банк «Південний».

Банк «Південний» основан в 1993 году. Первые отделения открыты в Одессе и Ильчевске.

Владельцами банка является одессит Юрий Родин (22,67%). В числе акционеров «Південний» также Марк Беккер (по данным НБУ, он владеет 14,85% акций и через своего сына контролирует еще 3,63% акций) и Вадим Мороховский, семье которого в прошлом году принадлежали 10% акций. Еще 12,14% (8,21% опосредованно) владеют акционер ОАО «Холодмаш» Алла и Левон Ванецьянц (0,53% акций).