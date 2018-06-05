В Николаеве оправданный экс-«регионал» Брек отсудил у государства ₴316 тысяч за обвинение во взяточничестве

Виталий Брек В Николаеве суд взыскал с Украины в пользу экс-начальника КП «Николаевская ритуальная служба», бывшего депутата Николаевского горсовета от Партии регионов Виталию Брека 315 тысяч 875 гривен ущерба за обвинение во взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального райсуда Николаева.

Как известно, в марте 2016 года судья Заводского районного суда Николаева Виктор Андрощук оправдал бывшего николаевского депутата-«регионала» Брека, обвиняемого в получении 2 тысяч долларов взятки. После чего Апелляционный суд Николаевской области 22 июня 2017 года отклонил жалобу прокурора на оправдательный приговор.

«179076 грн. морального вреда и 136799 грн. материального вреда, а всего 315 875 грн. взыскали с Государства в пользу еще одного нашего клиента за незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное задержание и незаконное содержание под стражей. Ровно четыре года длился процесс, от момента задержания клиента, до оправдательного приговора (вступившего в законную силу) и решения суда о взыскании с Государства суммы ущерба», – написал на своей странице в Facebook адвокат Брека Владимир Тимошин.

Кроме того, адвокат отметил, что судом доказано, что сотрудники правоохранительных органов провоцировали преступление, и он намерен привлечь следователей и прокуроров к ответственности.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в суде подтвердил, что речь идет об иске Виталия Брека. При этом он требовал взыскать ущерб на общую сумму в 636 тысяч гривен.

В пресс-службе Центрального районного суда Николаева также добавили, что иск к Государственной казначейской службе Украины рассматривала судья Галина Подзигун.

«В то же время в ходе досудебного расследования в указанном уголовном производстве был проведен ряд следственных действий, привлечение истца в качестве обвиняемого, заключение и содержание под стражей, проведение в ходе расследования обыска, выемки, наложения ареста на имущество и иные процессуальные действия, которые ограничивали право истца на неприкосновенность частной жизни и привели к причинению морального вреда.

Кроме того, истец был отстранен от должности, срок такого отстранения неоднократно продлевался, что привело к потере заработка в общем размере 136 799 грн. 49 коп.

При рассмотрении дела судом установлено, что в результате незаконных действий вышеуказанных органов истец незаконно находился под следствием и судом 48 календарных месяцев и 3 дня», – пояснили в суде о причиненном ущербе.

Напомним, что ранее суд взыскал в пользу оправданного за взяточничество депутата Николаевского городского совета от «Оппоблока» Сергея Жайворонка 121 тысячу гривен ущерба за вред, причиненный органами дознания, досудебного расследования и прокуратуры.