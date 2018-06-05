Апелляционный суд отменил домашний арест и отправил в СИЗО подозреваемого в организации кражи николаевского полицейского

Апелляционный суд Николаевской области отменил подозреваемому в организации кражи офицеру полиции домашний арест и назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.

Как известно, в Николаеве 16 мая был задержан офицер полиции за организацию кражи из жилья своей родственницы. Позже следственный судья Иван Дирко отпустил подозреваемого полицейского под домашний арест. Вместе с тем, по информации «Преступности.НЕТ», подозреваемый является родственником бывшего высокопоставленного прокурора и ранее уже попадал в поле зрение правоохранительных органов.

Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение судьи Ивана Дирко с просьбой избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с залогом в 140 тысяч гривен.

В итоге апелляционная инстанция в понедельник, 4 июня, поддержала жалобу прокурора и избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения вышеуказанной суммы залога.

Напомним, на Киевщине задержали банду похитителей людей, в которую входили действующие полицейские.