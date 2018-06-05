«Готовился к боевым действиям»: николаевец показал полиции свой арсенал с боеприпасами

В Заводском районе Николаева мужчина показал полиции свой аресенал боеприпасов, которые, по его словам, хранил на случай боевых действий на Николаевщине.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

4 июня к сотрудникам полиции на остановке общественного транспорта по улице Рюмина подошел мужчина и сообщил, что у него в кармане снаряд, поэтому попросил срочно доставить его в участок. Он рассказал, что боеприпас он недавно нашел в вентиляционном отверстии своего частного дома по улице Чкалова и решил отнести в полицию.

Патрульные немедленно отвели мужчину подальше от прохожих, оцепили район возможной опасности, вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу. На место происшествия также прибыли сотрудники Николаевского управления Службы безопасности Украины и кинолог со служебной собакой. Из кармана николаевца правоохранители изъяли бронебойно-трассирующий артиллерийский снаряд 23-го калибра, а на территории домовладения обнаружили целый арсенал взрывчатки и боеприпасов.

«Сигнальные и наземные сигнальные патроны калибра 30 мм, предметы внешне похожие на ручные дымовые гранаты, учебно-имитационные взрыватели, взрыватели типа УДЗ (Ударно-дистанционный запал), предметы внешне похожи на взрывные пакеты, применяемые для имитации взрыва ручных гранат, 243 патрона калибра 5,45 мм и более 300 - калибра 7,62 мм, 8 гранат РГД-5 и взрыватели к ним, а также заряд к ручному противотанковой гранаты, муляжи гранат Ф-1 и РГД-5, противопехотных мин, тубусов от гранатометов - все это человек разместил на полках собственной пристройки. Николаевец признался, что таким образом готовился к возможному началу боевых действий на Николаевщине, а взрывчатку и боеприпасы приобрел несколько лет назад для самообороны», – говорится в сообщении.

Изъятое направили на экспертизу, а сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается расследование, в ходе которого полицейские устанавливают пути поступления к гражданину взрывоопасных предметов, цели их хранения и цель дальнейшего применения, а также других лиц, причастных к незаконному обороту оружия.

Напомним, в поселке Братское на Николаевщине полиция пришла с обыском к 41-летнему местному жителю, и он показал тайник, в котором хранил патроны и гранаты.