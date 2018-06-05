В Одессе молодчики избили и ранили ножом главу местного «Автомайдана»

В городе Одесса двое неизвестных напали с ножом на лидера местной ячейки организации «Автомайдан» Виталия Устименко.

Об этом сам Устименко сообщил во время live-видео в Facebook, которое выложил Олег Шпак.

- Только что на меня двое напали. Мы с другом вышли из редакции «Общественного телевидения», отошли буквально 10 метров, и на меня напали. Пытались попасть ножом в почки, я так понял, но пробили мне бедро, ягодицу. Напали сзади, - сказал пострадавший.

Устименко рассказал, что неизвестные начали бить его в голову, повалили на асфальт, а затем ранили ножом.

Он добавил, что нападавших не знает, но сможет опознать.

- Спортсмены какие-то. Славянской внешности, - сказал Устименко.

У активиста сильное кровотечение из ягодицы. Также окровавлено лицо. На место вызвали полицию.

Отметим, ранее в Соломенском суде Киева во время избрания меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову молодчики избили активиста «Автомайдана» Виталия Устименко и активиста «Гражданского сектора Евромайдана» Олега Слабошпицкого.

Напомним, в ночь на 25 мая экс-лидер одесского «Правого сектора» Стерненко заявил о покушении на него со стороны двух мужчин и обнародовал видео задержания одного из них. В ходе конфликта активист смертельно ранил ножом одного из нападавших на него. После чего полиция Одесской области задержала второго фигуранта нападения.