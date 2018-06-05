«Пять штук зелени, чтобы этот ящик стоял», – владелец МАФа заявил, что подчиненные мэра Сенкевича требовали деньги за установку киосков

Один из владельцев МАФов, заявил, что за разрешение на размещение киоска на два года в Николаевском горсовете требуют 5 тысяч долларов США.

Об этом он заявил 5 июня во время сноса МАФов, которые размещены без разрешительных документов, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Подходишь и говорят, что пять штук зелени надо, чтобы этот ящик стоял здесь. И больше двух лет не дают. На два года, можете себе представить. Государству не надо, чтобы мы платили налог на землю, люди получали в Пенсионный фонд, Единый налог, – сказал предприниматель.

При этом он не назвал фамилии тех, кто требовал взятку.

– Они даже пишут на бумажке и потом раз – все порвали. Все – не найдешь, – добавил он.

Напомним, в Николаевском горсовете на взятке в 1,5 тысячи долларов задержали посредника – нес в управление архитектуры за содействие в решении вопроса о выделении участка в Николаеве для организации платной стоянки для автомобилей.