Спустя более двух лет в полиции закрыли дело против Надежды Шуличенко, кормившей николаевских школьников гнилыми продуктами

Надежда Шуличенко Следователь Заводского отдела полиции Николаева закрыл уголовное производство по факту присвоения и растраты имущества Коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях при бывшей начальнице – Надежде Шуличенко.

Об этом сообщили в Николаевской местной прокуратуре №1 в ответе на запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что производство было открыто еще в марте 2016 года. Согласно информации из прокуратуры, решение о его закрытии приняли более двух лет спустя – 14 мая текущего года на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины – то есть, в связи с установлением «отсутствия в деянии состава уголовного преступления».

Предполагалось, что экс-директор указанного КП Надежда Шуличенко закупает некачественные продукты для детей, проводит махинации с арендой автомобилей для предприятия, а при этом имеет три особняка, земельные участки и три дорогих иномарки. Но о подозрении за два года расследования ей так и не сообщили.

Тем временем в суде дело сына Надежды Шуличенко, экс-начальника ДП «Николаевский облавтодор» Вячеслава Шуличенко, который, согласно данным следствия, только-только вступив, требовал от фирмы-подрядчика, выполнявшей ремонт одной из дорог в Николаевской области, 400 тысяч гривен в качестве «отката» за предоставленную возможность работать на бюджетном подряде.

А Надежды Шуличенко Татьяна Шуличенко на сегодняшний день является начальником Управления экономики и инвестиций Николаевского городского совета. В июле 2017-го мужа Татьяны Шуличенко Илью Крамара, заместителя начальника одного из отделов Главного управления ГФС в Николаевской области, задержали при вымогательстве и получении взятки в размере 4,5 тысяч гривен от предпринимателя.