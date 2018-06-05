В Госпогранслужбе отрицают, что зашедшее в Николаев судно под флагом РФ было в Крыму

В Государственной пограничной службе Украины отрицают, что российский нефтерудовоз «Валерий Калачев» по пути в Николаев посещал аннексированный Крым, но проверяют дополнительно информацию о вероятном нарушении украинского законодательства.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал начальник сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ Максим Сорока.

Как известно, в соцсетях сообщалось о том, что в акваторию Николаева 3 июня зашел российский нефтерудовоз «Валерий Калачев», который по пути заходил в аннексированный Россией Крым.

– На данный момент совместно с другими правоохранительными органами мы проверяем информацию и по результатам будут приняты меры. Предварительно установлено, что это судно не заходило в порты Крыма, – сказал спикер Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ.

Также в ГПСУ не выявили на данный момент и других нарушений со стороны экипажа «Валерия Калачева».

– Материалы и информация, которая подана в сети Интернет еще изучается… Общались с экипажем судна, проверяли их документы. Любое иностранное судно, когда заходит, проверяется, – отметил Сорока.

Напомним, что капитан судна «Valeriy Kalachev», которое под флагом Российской Федерации вошло в акваторию Николаевского морского порта, предоставил информацию о десяти последних портах захода плавсредства, порты Крыма среди них отсутствуют.