В Николаеве семейный тиран едва не забил жену до смерти и получил за это 5 лет тюрьмы

Суд наказал 42-летнего жителя Николаева 5 годами лишения свободы за нанесение жене тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.

Мужчина избил гражданскую жену во время внезапно возникшего бытового конфликта 17 февраля около 20:00. Пьяный николаевец нанес женщине около пяти ударов деревянной ножкой от табурета. При этом два удара пришлись в область живота, тем самым вызвав тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения и повлекшие потерю органа.

Суд принял во внимание, что человек характеризуется отрицательно, официально не работает, ранее привлекался к административной ответственности за совершение насильственных действий. По характеристикам постоянно в состоянии алкогольного опьянения совершает ссоры, бьет гражданскую жену и детей, поддерживает отношения с лицами ранее судимыми и теми, которые ведут антиморальный образ жизни.

Действия злоумышленника квалифицированы по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

В итоге суд 4 июня поддержал позицию обвинения, признал виновны в совершении преступления и наказал 5 годами лишения свободы.

Напомним, в Кропивницком мужчина избил свою жену, после чего напал на полицейских с кирпичом и ломом.