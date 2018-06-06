Николаевская прокуратура отрапортовала о борьбе с коррупционными нарушениями – с начала года 40 чиновников и депутатов наказали штрафами

С начала 2018 года 40 чиновников и депутатов привлекли к ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией. На указанных лиц наложены штрафы на сумму более 45 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.

Среди этих 40 - 19 депутатов сельских, поселковых, городских советов, 13 правоохранителей, 3 государственных служащих, 2 должностных лиц органов исполнительной власти, 3 должностных и служебных лиц других органов государственной власти.

Большинство указанных лиц совершили административные правонарушения, связанные с коррупцией, в нарушение требований финансового контроля во время процедуры декларирования, а также не выполнили дополнительные требования финансового контроля по своевременному сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии. Так, по ч.1 ст. 172-6 КУоАП привлечены к ответственности 32 человека, по ч.2 ст. 172-6 КУоАП - 4 человека.

В частности, постановлениями Центрального районного суда Николаева от 29 мая бывших старшего следователя и следователя Центрального отдела полиции признали виновными в нарушении требований статьи 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции», а именно в несвоевременном представлении деклараций лица, которое прекращает деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления. Действия указанных лиц квалифицированы по ч.1 ст. 172-6 КУоАП. Нарушители привлечены к ответственности в виде штрафа в размере 850 гривен каждому.

Постановлением Вознесенского горрайонного суда Николаевской области от 24 мая привлекли к ответственности депутата Щербановского сельского совета, который признан виновным в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч.2 ст. 172-6 КУоАП.

По обстоятельствам указанных дел депутат, в августе 2017 приобрел в собственность автотранспортное средство стоимостью более 235 тысяч гривен, а в декабре 2017 года продал другое транспортное средство, которое принадлежало ему на праве собственности, получив прибыль в сумме 223 тысяч гривен.

В обоих случаях, в нарушение требований ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции», депутатом не сообщил в НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии. На нарушителя судом наложено взыскание в виде штрафа 1717 гривен.