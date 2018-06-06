В Николаевском морпорту таможенники нашли у моряка наркотики

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В Николаевском морском порту 4 июня таможенники нашли у члена экипажа теплохода под флагом Белиза наркосодержащие медпрепараты и прекурсоры.

Об этом сообщается на странице Николаевской таможни ГФС в Facebook.

«Во время осмотра помещения центрального пульта управления в машинном отделении, в личных вещах члена экипажа найдены не заявленные в установленном порядке медицинские препараты с содержанием наркотических веществ и прекурсоров в количестве 91 таблетка», – говорится в сообщении.

Указанные медицинские препараты изъяты, а в отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 472 Таможенного кодекса Украины («Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения»). В ближайшее время дело будет передано на рассмотрение в суд.

Тарас Леонтян

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