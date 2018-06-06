На корпусе самолета Ту-154 Качиньского нашли следы взрывчатки, - СМИ

На элементах корпуса польского самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском в 2010 году, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.

Об этом говорится в заявлении польской подкомиссии Министерства обороны по расследованию Смоленской катастрофы, сообщает RMF24.pl.

Подкомиссия объявила о завершении обзора и анализа доказательств, имеющихся в распоряжении Комитета с места катастрофы самолета экс-президента Леха Качиньского.

«Согласно полученным доказательствами, на многих фрагментах самолета, а также на теле по крайней мере одной жертвы, которые исследовались специальными устройствами, в том числе и хроматографическим методом, выявлено наличие взрывчатых материалов», — говорится в заявлении.

Подкомиссия также пришла к выводу, что нет никакой информации или доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии взрывчатых веществ в почве на месте падения самолета.

Раньше сообщалось, что Польша обвинила русских авиадиспетчеров в катастрофе Ту- 154 под Смоленском. Самолет Ту- 154 с Президентом Польши Лехом Качинским на борту разбился 10 апреля 2010 года поблизости Смоленская. В авиакатастрофе погибло 96 человек, включая Президентом Польши, его жену и высокопоставленных польских политиков.

Напоминаем, польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета «Ту-154», в результате аварии которого в Смоленской области погиб президент Польши Лех Качиньский.