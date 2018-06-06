СБУ завела дело по факту публикации списка 47 человек, которых планировали убить по заказу РФ

Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с публикацией списка из 47 журналистов и публичных лиц, которые фигурируют в материалах уголовного дела о подготовке российскими спецслужбами серии терактов в Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело зарегистрировано по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса («Разглашение данных досудебного следствия»).

«Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещены публикации с перечнем лиц, данные о которых есть в материалах ранее открытого уголовного производства», - говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что в публикации «указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны».

При этом ни следствие, ни прокуратура не предоставляли никому, в том числе автору публикации, разрешения на обнародование материалов уголовного дела, заверили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что список опубликовало издание «Страна» со ссылкой на источник в СБУ.

Как известно, ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко привел пять доводов, почему при расследовании покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко следствие прибегло к имитации убийства, среди которых также и то, что следствие получило список из 47 украинских и экс-российских журналистов.

Данные списки Герман якобы передал своему «куратору Дмитрию» в контрразведке еще 21 мая 2018 года.

Сам Герман, по его же версии, получил их от Вячеслава Пивоварника, которого ранее обвинил в финансировании терроризма на территории Украины на деньги некоего «фонда Путина», после чего уведомил об этом контрразведку.

Стоит отметить, что в данном списке также есть бывший сотрудник ФСБ Илья Богданов, который воевал на Донбассе на стороне Украины в «Правом секторе», и получивший гражданство Украины.