В центре Николаеве неизвестные избили и обстреляли мужчину – пострадавшего госпитализировали

В среду вечером, 7 июня, в Николаеве на улице 3-й Слободской в районе рынка «Юлиана» группа из приблизительно 10 человек избили и обстреляли из травматического оружия мужчину, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владимир Лысюк.

«Мужчин, пожалуй, десять, судя по всему. Молодые, спортивные. На трех машинах. Напали на одного человека... подстрелили... добивали дубиной и не только... состояния подстреленного не знаю... забрала скорая... сейчас на месте полиция. Судя по звуку, валили с короткой травмы...» – написал он.

В то же время, как сообщают «Новости-N» со ссылкой на очевидцев происшествия, они услышали крики, затем — несколько выстрелов. После этого свидетели заметили окровавленного мужчину, за которым гнались несколько человек.

«После этого прозвучало еще несколько выстрелов. Раненый упал, а его преследователи разбежались в разные стороны, при этом двое из них сели в автомобиль серого цвета, предположительно «Mitsubishi Lancer», – сообщает издание.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. «Скорая» оказала раненному экстренную помощь на месте происшествия, после чего увезла его в БСМП. По предварительным данным состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В настоящее время место происшествия оцеплено полицией, работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции.

Напомним, ранее патрульные оперативно задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в баре.