Участники вчерашней потасовки в центре Николаева отказываются от объяснений и заявлений в полицию

Полиция установила и задержала троих мужчин, которые в среду, 6 июня, в Николаеве на улице 3-я Слободская обстреляли и избили мужчину. Однако потерпевший отказывается от написания заявления в полицию.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на улице 3-й Слободской в районе рынка «Юлиана» группа из приблизительно 10 человек избили и обстреляли из травматического оружия мужчину, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В полиции отмечают, что словесный конфликт между потерпевшим и его обидчиками перерос в драку, в ходе которой один из участников применил оружие, как предварительно известно, травматического действия.

В результате происшествия 39-летнего местного жителя с непроникающими ранениями и телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции установили троих лиц, причастных к инциденту, и доставили их в отдел полиции.

«Однако, и потерпевший, и участники конфликта отказываются давать какие-либо объяснения об инциденте, потерпевший также отказывается и от написания заявления о совершении преступления», – говорится в сообщении.

Предварительно по данному факту следователями начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины («Умышленное средней тяжести телесное повреждение»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

«Правоохранители устанавливают обстоятельства и всех участников конфликта. К гражданам, ставших очевидцами происшествия, просьба обратиться в Центральный отдел полиции по адресу: город Николаев, улица Декабристов, 8, тел: (0512) 53-12-71 или 102», – добавили в ведомстве.