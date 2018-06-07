В США военнослужащий угнал бронетранспортер – полиция устроила за ним погоню

В США в городе Ричмонд, штат Вирджиния военнослужащий угнал бронетранспортер М113 из воинской части, где он служил, после чего сотрудники местной полиции устроили за ним погоню на улицах города.

Об этом сообщает ТСН.

Собственно полицию вызвали, когда очевидцы заметили бронетранспортер на улицах. Как выяснилось, БТР оказался в угоне.

«Как выяснилось, бронетранспортер похитили, и полиция преследовала его водителя. Максимальная скорость, которую может развить этот транспорт – не более 60 километров в час, поэтому, в конце концов, правоохранители догнали водителя, и тот сдался», – говорится в сообщении.

В данный момент полицейские пытаются выяснить, с какой именно целью американский военнослужащий угнал бронемашину и как он вообще сумел это сделать.