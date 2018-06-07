На Николаевщине у браконьера изъяли около 13 килограммов незаконно пойманной рыбы

В среду, 6 июня, возле села Большая Корениха Николаевской области рыбоохранный патруль провел рейд, в ходе которого у браконьера изъяли около 13 килограммов незаконно выловленной рыбы.

Об этом сообщает Государственное агентство рыбного хозяйства.

Мужчина с помощью сети занимался незаконным рыболовлей. При этом он выловил 13 килограммов биоресурсов: 90 особей тарани, 6 особей судака и 5 особей пузанка. Инцидент произошел на акватории Бугского лимана. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 11 тысяч 560 гривен.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 4 статьи 85 КУоАП. Материалы дела будут направлены в суд. Незаконно добытую рыбу и сетку изъяты.

Напомним, что возле Вознесенска 29 мая Николаевский рыбоохранный патруль задержал браконьера – 39-летнего местного жителя.