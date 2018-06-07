На Николаевщине двое браконьеров с помощью сетей и электроудочки незаконно поймали рыбы на 82 тысячи гривен

В ночь с 5 на 6 июня во время проведения рыбоохранного рейда Николаевский рыбоохранный патруль обнаружил двух мужчин, которые с помощью сетей и электроудочки незаконно ловили рыбу.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

Отмечается, что двое браконьеров, находясь на лодке, нарушители доставали сетки из водоема. В момент задержания выяснилось, что они осуществляли лов рыбы не только сетками, но и с помощью электроудочки.

Используя запрещенные орудия лова, мужчины незаконно добыли такую ​​рыбу: пузанок – 45 штук, тарань - 37 штук, карась - 18 штук, судак - 1 штука, окунь - 2 штуки и молодого леща - 11 штук. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составил 82 875 гривен. Инцидент произошел на реке Южный Буг, возле села Новопетровка Новоодесского района.

«Для фиксации факта правонарушения на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. В отношении мужчин составлены протоколы по части 4 статьи 85 КУоАП. Самого факта использования такого опасного орудия лова как электроудочка достаточно для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 249 УК. Теперь следствие и суд будут устанавливать степень вины каждого из браконьеров и решать их дальнейшую судьбу », - заявили в Управлении Госрыбагентства в Николаевской области.

Напомним, что на Николаевщине у браконьера изъяли около 13 килограммов незаконно пойманной рыбы.